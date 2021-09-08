"الخارجية الأمريكية": سنحكم على طالبان بناء أفعالها الفترة المقبلة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها ستحكم على حكومة طالبان بناء على أفعالها في الفترة المقبلة.





وأعربت وزارة الخارجية الأمريكية، عن قلقها إزاء حكومة طالبان، وفقا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية في خبر عاجل.





وتنفذ إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، منذ يوم 30 أبريل عملية واسعة لانسحاب قوات الولايات المتحدة من أفغانستان التي غزتها منذ 20 عاما في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001، ما أتاح لحركة "طالبان" المتشددة بسط سيطرتها على معظم أراضي البلاد بما في ذلك العاصمة كابل.



