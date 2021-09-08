Advertisements

"الخارجية الأمريكية": سنحكم على طالبان بناء أفعالها الفترة المقبلة

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 02:27 ص
بوابة الفجر
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها ستحكم على حكومة طالبان بناء على أفعالها في الفترة المقبلة.

وأعربت وزارة الخارجية الأمريكية، عن قلقها إزاء حكومة طالبان، وفقا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية في خبر عاجل.

وتنفذ إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، منذ يوم 30 أبريل عملية واسعة لانسحاب قوات الولايات المتحدة من أفغانستان التي غزتها منذ 20 عاما في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001، ما أتاح لحركة "طالبان" المتشددة بسط سيطرتها على معظم أراضي البلاد بما في ذلك العاصمة كابل.

وتزامنا مع ذلك تسير الولايات المتحدة رحلات جوية لإجلاء المواطنين الأفغان الذين تعاونوا مع واشنطن وحلفائها خلال الحملة العسكرية الغربية في البلاد.

الكلمات المفتاحية

الولايات المتحدة الفجر أفغانستان

أخبار تهمك

خاص.. مفاجأة مدوية بشأن رحيل إيهاب جلال عن الإسماعيلي

منذ حوالي 14 ساعة

رضا عبد العال يرشح مدرب مفاجأة لتدريب المنتخب

منذ يوم

أول الراحلين عن ريال مدريد في يناير

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

كورونا يُؤجل الظهور الأول لـ"رونالدو" مع مانشستر يونايتد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يضم صفقة جديدة

منذ ساعة و 23 دقيقة

الصفقة السادسة.. الأهلي يسعى لضم صفقة مدوية جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يفاجئ حسين الشحات بوعد جديد

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. إيهاب جلال يضع شرطا لتدريب المنتخب

منذ يوم

شاب يودع أقاربه قبل وفاته بساعات: "ربنا أحن عليا من الدنيا كلها" (فيديو)

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل- موعد مباراة السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش

منذ حوالي 9 ساعات

حقيقة حصول الأهلي على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مدرب الأهلي السابق يقترب من خلافة ماهر في تدريب المصري

منذ حوالي 12 ساعة

بأمر موسيماني.. الأهلي يقرر إعارة لاعبه إلى سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 11 ساعة

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن ضم صفقة البروفيسور

منذ حوالي 7 ساعات

عبد الله السعيد يتخذ قرارا ناريا من أجل الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

المبعوث الأمريكي الخاص يعرض مسودة اتفاق مع طالبان للرئيس الأفغاني

أهم ما جاء في المؤتمر الصحفي لـ"طالبان" في موسكو

مصادر: الولايات المتحدة تبدأ برنامج جديد للاجئين الأفغان

بايدن: مهمتنا في أفغانستان لم تكن أبدا بناء الدولة

جورج بوش يعرب عن "حزنه العميق" إزاء الوضع الأفغاني

عاجل.. قرار جديد من الرئيس الأمريكي "بايدن" بخصوص أفغانستان

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:27 ص

عاجل.. الأهلي يفاجئ حسين الشحات بوعد جديد

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن ضم صفقة البروفيسور

08:00 م

الصفقة السادسة.. الأهلي يسعى لضم صفقة مدوية جديدة

10:30 م

عاجل.. مدرب الأهلي السابق يقترب من خلافة ماهر في تدريب المصري

03:30 م

خاص.. مفاجأة مدوية بشأن رحيل إيهاب جلال عن الإسماعيلي

12:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements