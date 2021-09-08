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بهذه الطريقة.. لطيفة تحتفل بنجاح أغنيتها الجديدة"الأستاذ"

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 04:52 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
احتفلت الفنانة لطيفة، عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بنجاح فيديو كليب الأستاذ.


وكتبت لطيفة تغريدة لها عبر تويتر، قالت فيها: «أول مليون مشاهدة لـ الاستاذ على اليوتيوب.. شكرا لحبكم و دعمكم».


وكانت قد طرحت الفنانة لطيفة أغنيتها الجديدة “الاستاذ” والتى يشاركها فيها الفنان أحمد كرارة وذلك عبر قناتها على موقع اليوتيوب.


وتنقل أغنية "الاستاذ"، لطيفة، نقلة نوعية فيما تقدمه من محتوى موسيقي، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وميكس وماستر مهندس الصوت هاني محروس.

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