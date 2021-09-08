ريال مدريد يراقب محمد صلاح مع ليفربول

تحدثت تقارير صحفية بريطانية عن اهتمام مسؤولي ريال مدريد الإسباني بفكرة التعاقد مع محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





إهتمام مسؤولي ريال مدريد مع صلاح

وذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن هناك عوامل تهدد استمرار محمد صلاح جناح الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول منها، اهتمام عمالقة أوروبا بالحصول على خدمات اللاعب، على رأسها ريال مدريد، وباريس سان جيرمان.





وتابعت الصحيفة أن محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي طلب مقابل مادي كبير من أجل الموافقة على التجديد مع الريدز في الفترة المقبلة.





وتابعت الصحيفة أن ريال مدريد يستغل الأزمة التى تعيشها إدارة ليفربول فى الوقت الحالى، بشأن توفير المقابل المادي الكبير الذى يطلبه صلاح، ويبلغ 500 ألف جنيه إسترلينى أسبوعيا، للحصول على خدماته بالموسم الجديد.





وأتمت الصحيفة تقريرها موضحة أن ريال مدريد الإسباني لجأ إلى فكرة ضم محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي بعد فشل ضم مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.



