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بديل الشناوي.. الأهلي يفاوض صفقة جديدة

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 02:30 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
دخل النادي الأهلي فى مفاوضات مع عمر رضوان، حارس مرمى فريق الجونة، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

مفاوضات الأهلي مع عمر رضوان
حيث كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، عن وجود مفاوضات مع عمر رضوان، العائد من فترة إعارة بأسوان، بعد رفض إدارة طلائع الجيش الاستغناء عن بيع محمد بسام إلى القلعة الحمراء فى انتقالات الصيف.

ويبحث النادي الأهلي عن ضم حارس مرمى جديد فى انتقالات الصيف، من أجل معاونة محمد الشناوي فى الموسم الجديد، خاصة وأن المارد الأحمر لديه ارتباطات كثيرة على مدار الموسم.

ومن المقرر أن تتضح الصورة بشأن مفاوضات الأهلي مع عمر رضوان وإدارة الجونة خلال الساعات القليلة المقبلة.

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