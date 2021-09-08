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نانسي عجرم تكشف أغنياتها المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 06:18 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
كشفت المطربة نانسى عجرم، عن الأغنيات التى من المقرر أن تقوم بتصويرها على طريقة الفيديو كليب من ألبومها الجديد "نانسى 10".

وقالت نانسى عجرم : سأقوم بتصوير عدد من الأغنيات بطريقة الفيديو كليب ومنها أغنيتى "أنا جايه معك" و"150".

وكانت قد شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم جمهورها صورة لوالدتها في أحدث ظهور من حفل زفاف شقيقها نبيل، وذلك عبر حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وتفاعل مع الصورة عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا.

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