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حقيقة اقتراب محمد إبراهيم من الإنضام لنادي الزمالك

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 03:00 ص
بوابة الفجر
محمود دياب
كشف مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، حقيقة رحيل محمد إبراهيم، لاعب وسط الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية لنادي الزمالك.

وأكد مصدر مسؤول داخل نادي سيراميكا كليوباترا، أن محمد إبراهيم لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، لم يلتقي أي عروض رسمية حتي الآن.

وتابع: محمد إبراهيم يعد من العناصر الأساسية في تشكيلة نادي سيراميكا كليوباترا، وفي حال تلقية أي عروض سوف يتم العرض على هيثم شعبان المدير العام لفريق.

وكتن انتقل محمد إبراهيم إلى صفوف سيراميكا مطلع الموسم المنقضي، وذلك لمدة 3 مواسم مقبلة، قادمًا من مصر المقاصة في صفقة انتقال حر.

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