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كواليس تأجيل مباراة برشلونة وإشبيلية

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 03:00 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
تأجلت مباراة برشلونة وإشبيلية، والتي كان مقرراً لها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وعبر موقعه الرسمي، أشار النادي الكتالوني إلى أن المباراة تم تأجيلها بقرار من المجلس الأعلى للرياضة التابع لوزارة الثقافة والرياضة الإسباني، بناء على رغبة رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا".

وأوضح البيان أن اللقاء تأجل، وكذلك مباراة فياريال ضد ألافيس تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بسبب تواجد عدد كبير من لاعبي الأندية الـ4 مع منتخبات أمريكا الجنوبية التي تخوض جولة جديدة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم يوم الجمعة المقبل.

وانتصر المجلس الأعلى للرياضة الإسباني للأندية الـ4 والليجا، بعدما تقدمت باستئناف ضد قرار لجنة المسابقات باتحاد الكرة الإسباني برفض تأجيل المباراتين.

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