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بفرمان من الخطيب "الشناوي ليس للبيع"

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 03:30 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
رغم تلقيه العديد من العروض الاحترافيه سواء على المستوى المحلي أو العربي، والتي كانت مغرية بشكل كبير والتي كان آخرها النصر السعودي، رفضت لجنة الكرة بالأهلي التفريط في حارسها محمد الشناوي بأي شكل رغم كل المغريات المادية.

وكشف مصدر لـ"الفجر الرياضي" أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المخول بملف الكرة، أصدر فرمانا بسرعة تجديد عقد الحارس ووصوله لأول وأعلى فئة في الفريق، تقديرا لتضحيته وقبوله الاستمرار في القلعة الحمراء.

بطولات الشناوي مع الأهلي
وتوج الشناوى مع الأهلى بخمسة ألقاب للدورى الممتاز وبطولتين لكأس مصر وبطولتين للسوبر المحلى ولقبين لدورى الأبطال الإفريقى ولقب للسوبر الإفريقى بجانب برونزية كأس العالم للأندية، وبات الحارس الأول أعلى قيمة تسويقية بين زملائه في الأهلي.

صفقات الأهلي التي تم إبرامها حتى الآن
وضم الأهلي 5 صفقات في الميريكاتو الصيفي الحالي وهم بيرسي تاو من نادي برايتون لمدة 4 مواسم، ولاعب سيمبا لويس ميكيسوني لمدة 4 سنوات، وكريم فؤاد لاعب إنبي لمدة 5 سنوات، وحسام حسن لاعب سموحة لمدة 5 سنوات، وآخرهم مصطفى البدري لمدة 5 سنوات.

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