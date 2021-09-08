تيباس يفتح النار على باريس سان جيرمان

هاجم خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (الليجا) باريس سان جيرمان الفرنسي وأكد أن ما يفعله النادي الباريسي ودوري السوبر على القدر نفسه من الخطورة.





وقال تيباس أثناء تقديمه لعرض ألبوم ملصقات بانيني لموسم 2021/2022 للدوري الإسباني لكرة القدم: "أنا لا أفتقد ليونيل ميسي وسرجيو راموس فحسب بل أفتقد كريستيانو رونالدو، ليس هناك لاعب لا يمكن تعويضه، ما يشغلني هو العمل من أجل النمو".





وعن تشكيلة باريس سان جيرمان، قال تيباس:"إنها تشبه دوري الأساطير بسبب تقدم عمر بعض لاعبيها (وذلك في إشارة إلى مسابقة الألعاب الإلكترونية)".





وعن باريس سان جيرمان، علق تيباس قائلا: "هناك بيانات غير مستدامة في مشروعه النادي الباريسي ينفق حاليا أكثر من 500 مليون يورو من أجل دفع رواتب لاعبيه في ظل الخسائر الناجمة عن وباء فيروس كورونا وتراجع عائدات التلفزيون في فرنسا، وهذا أمر لا يمكن تحمله".





وأضاف:"لقد شكونا من باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي قبل سنوات ومن الواضح أننا سنبدأ ذلك مجددا، نعتبر الأندية-الدول من الأعداء كما هو حال السوبر ليج".





وعن المنافسة على اللقب، قال تيباس:" ستكون هناك منافسة قوية وأن ما حدث في المواسم الأخيرة سيستمر في الحدوث".





واختتم تيباس تصريحاته قائلا:" لقد رأينا أشبيلية العام الماضي يقاتل من أجل اللقب حتى الجولة قبل الأخيرة وأعتقد أن هذا الموقف سيتكرر، لا أعلم ما إذا كان مع إشبيلية نفسه أو مع أندية أخرى".



