آخر تطورات مصابي باريس سان جيرمان

كشف باريس سان جيرمان الفرنسي عن حالة لاعبيه المصابين وآخرهم الثنائي الفرنسي كيليان مبابي والإيطالي ماركو فيراتي.





وقال باريس سان جيرمان في بيان له عبر شبكة الانترنت:" كيليان مبابي بدأ مرحلة العلاج لإصابته في عضلة الساق وسيصدر توضيح جديد بشأنه خلال يومين ويسري نفس الحال على فيراتي الذي يعاني من كدمة أعلى الركبة اليسرى".





كما أوضح بيان بي إس جي: "خوان بيرنات تدرب بمفرده في الأيام الـ5 الماضية، وسيشارك في التدريبات الجماعية غدا الأربعاء".





وأضاف البيان: "كما أن كولين داجبا وليفن كورزاوا يتعافيان بشكل جيد من إصابتهما العضلية وسينتظمان في المران خلال الأسبوع".





واختتم باريس سان جيرمان بيان قائلا: " في المقابل يواصل الإسباني سيرجيو راموس برنامج تجهيزه بدنيا في ظل غيابه لأكثر من شهرين بسبب إصابة في عضلة الساق".



