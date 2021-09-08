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معلول والبنزرتي مرشحان لتدريب المصري

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 03:59 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
حسم الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني السابق للأهلي في اللحظات الأخيرة موقفه من عرض المصري البورسعيدي.

وفي البداية، وافق جاريدو على تولي المهمة وتم الاتفاق على أغلب التفاصيل ولكن في النهاية اعتذر المدير الفني الإسباني عن عدم تولي المهمة.

ووافقت إدارة النادي البورسعيدي على طلبات جاريدو بل وقامت بتشكيل الجهاز الفني الذي كان مقررا أن يضم نادر السيد مديرا للكرة وثنائي أجنبي يساعد جاريدو بجانب أحد أبناء المصري كمدرب مساعد.

معلول والبنزتي مرشحين لقيادة المصري
وهناك ترشيحات لعدة مدربين من أجل تولي المهمة على رأسها نبيل معلول المدير الفني لمنتخب سوريا السابق والذي يمتلك خبرات طويلة في قارة أفريقيا بقيادته الترجي التونسي ومنتخب تونس.

وتضم القائمة أيضا التونسي فوزي البنزرتي المدير الفني للوداد المغربي السابق والفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للإسماعيلي وبيراميدز السابق وأيضا أحمد عبد المنعم (كشري) المدير الفني للإنتاج الحربي.

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