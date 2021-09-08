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ترتيب هدافي الدوري الايطالي بعد مرور جولتين

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 04:41 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
يستعرض "الفجر الرياضي" ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد مرور الجولة الأولى والثانية من عمر المسابقة وقبل انطلاق منافسات الجولة الثالثة من الكالتشيو المقرر لها يوم السبت الموافق 11 من شهر سبتمبر الجاري.

وتعود منافسات البطولة المحلية في الحادي عشر من الشهر الجاري، بعد نهاية التوقف الدولي الخاص بمباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وتشهد الجولة القادمة مباراة من العيار الثقيل، حينما يستقبل نابولي فريق يوفنتوس، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "دييجو ارماندو مارادونا".

ترتيب هدافي الدوري قبل انطلاق منافسات الجولة المقبلة:
تشيرو إيموبلي - لاتسيو- 4
جوردان فيرتوت - روما - 3
أوليفييه جيرو - ميلان -2
ماتيا زاككاجني - هيلاس فيرونا- 2
لورينزي دي سيلفيستري - بولوينا - 2
جيرارد دولفوفيو - أودينيزي - 2

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