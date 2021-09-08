3 أسماء لخلافة البدري في تدريب منتخب مصر

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه برئاسة أحمد مجاهد رئيس الاتحاد، توجيه الشكر إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري.





كما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم استمرار انعقاده للإعلان عن الجهاز الفني والإداري الجديد خلال الـ 48 ساعة المقبلة.





الأسماء المرشحة لخلافة حسام البدري

ومن ضمن الأسماء المرشحة لخلافة حسام البدري حسام حسن مدرب الاتحاد السكندري، نيلو فينجادا المدير الفنى لاتحاد الكرة المصري، بالإضافة إلى السويسرى رينيه فايلر المدرب السابق للنادي الأهلي.





ودخل الثلاثي دائرة ترشيحات اتحاد الكرة المصري لخلافة حسام البدرى المدير الفني السابق لمنتخب مصر.





وكان منتخب مصر قدم خلال المباراتين السابقتين في التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، أداءا غير مُرضيا للجميع.



