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ترتيب هدافي الدوري الاسباني قبل مباريات الجولة القادمة

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 05:21 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
تعود منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني يوم 11 من شهر سبتمبر الجاري، بعد نهاية التوقف الدولي الخاص بمباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ولا يزال يتصدر أنخيل كوريا نجم أتلتيكو مدريد،ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 3 أهداف، متساويًا مع كل من أريك لاميلا، فينيسيوس جونيور وكارلوس سولير.

ووصل ممفيس ديباي، مهاجم برشلونة، إلى الهدف الثاني له هذا الموسم، بعدما سجل هدفًا في انتصار البرسا على ملعبه أمام خيتافي، بهدفين لهدف.

وجاء ترتيب هدافي الدوري الاسباني على النحو التالي:
1 – أنخيل كوريا - ثلاثة أهداف.
2 – فينيسيوس جونيور – ثلاثة أهداف.
3 – إيريك لاميلا – ثلاثة أهداف.
4 – كارلوس سولير– ثلاثة أهداف.
5 – مارتين بريثويت– هدفين.
6 – خوانمي – هدفين
7 – يوسف النصيري – هدفين.
8- ميكيل أويارزابال – هدفين.
9 – كريم بنزيما – هدفين.
10 – سيرجي روبيرتو – هدفين
11 – ممفيس ديباي – هدفين
جدير بالذكر أن الدوري الاسباني ينقل عبر شبكة قنوات beIN Sports الناقل الحصري للدوري الإسباني في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

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