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نجم الزمالك يقترب من الانتقال إلي فاركو

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 05:41 ص
بوابة الفجر
محمود دياب
اقترب أحد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من الانضمام إلى صفوف نادي فاركو خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وتلقي محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال الفترة الماضية عرضا من قبل نادي فاركو للحصول على خدماته خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وخرج محمود عبدالرحيم جنش،من حاسبات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، في الموسم الكروي المقبل، على خليفة الخروج من المعسكر دون إذن.

وعاد منذ أيام قليلة لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للمواصلة التدريبات الجماعية مرة أخرى، والتي شهدت غياب الحارس الدولي.

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