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موعد مباراة تشيلسي ضد زينيت سان بطرسبورج الروسي والقنوات الناقلة

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 06:01 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
يلتقي نادي تشيلسي الإنجليزي أمام نظيره زينيت سان بطرسبورج الروسي، يوم الثلاثاء 14 من شهر سبتمبر الجاري، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة تشيلسي أمام نظيره زينيت سان بطرسبورج الروسي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويقع نادي تشيلسي في مجموعة تضم كل من يوفنتوس الإيطالي ومالمو بالإضافة إلى زينيت سان بطرسبورج الروسي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

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