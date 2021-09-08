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موعد مباراة تشيلسي ضد زينيت سان بطرسبورج الروسي والقنوات الناقلة
الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 06:01 ص
غدير أحمد
يلتقي نادي تشيلسي الإنجليزي أمام نظيره زينيت سان بطرسبورج الروسي، يوم الثلاثاء 14 من شهر سبتمبر الجاري، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.
وتقام مباراة تشيلسي أمام نظيره زينيت سان بطرسبورج الروسي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.
ويقع نادي تشيلسي في مجموعة تضم كل من يوفنتوس الإيطالي ومالمو بالإضافة إلى زينيت سان بطرسبورج الروسي.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.