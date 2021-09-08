المصري البورسعيدي يستقر على بديل علي ماهر

استقرر مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، على إسم المدير الفني الجديد لفريق خلفا لرحيل علي ماهر.





توصل مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، لاتفاق مع المدير الفني السابق للنادي الأهلي، لقيادة الفريق خلال الموسم الجديد.





وبات الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني السابق للنادي الأهلي، من تولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي في الموسم الكروي المقبل.





ويشارك الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، في النسخة الجديدة من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعدما انهي بطولة الدوري المصري في المربع الذهبي.



