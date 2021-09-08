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ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مرور ثلاث جولات

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 06:42 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
الفجر الرياضي يستعرض ترتيب هدافي الدوري الانجليزي الممتاز قبل إنطلاق فعاليات الجولة الرابعة من عمر البطولة والمقرر لها 11 من سبتمبر الجاري.

وتعود منافسات البطولة المحلية في الحادي عشر من الشهر الجاري، بعد نهاية التوقف الدولي الخاص بمباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ويأتي ميشيل أنطونيو لاعب وست هام يونايتد في صدارة الهدافين برصيد 4 أهداف، يليه كل من برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد و دومينيك كالفيرت ليوين لاعب إيفرتون بثلاثة أهداف لكل منهما.

وجاء ترتيب هدافي الدوري على النحو التالي:
ميشيل أنطونيو (وست هام يونايتد) 4
برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) 3
دومينيك كالفيرت ليوين (إيفرتون) 3
فيران توريس (مانشستر سيتي) 2
جيمي فاردي (ليستر سيتي) 2
دييجو جوتا (ليفربول) 2
كاليوم ويلسون (نيوكاسل يونايتد) 2
نيال موباي (برايتون) 2
محمد صلاح (ليفربول) 2
داني إنجز (أستون فيلا) 2
بابلو فورنالس (وست هام يونايتد) 2
سعيد بن رحمة (وست هام يونايتد) 2
كونور كالاجر (كريستال بالاس) 2
ماسون جرينوود (مانشستر يونايتد) 2
ديماراي غراي (إيفرتون) 2
هيونج مين سون (توتنهام هوتسبير) 2

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