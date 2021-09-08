موسيماني يحسم أسماء الراحلين عن الأهلي

حسم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الراحلين عن المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وقرر موسيماني رحيل كلا من مروان محسن والنيجيري جونيور أجاي وناصر ماهر وكريم نيدفد، بخلاف الكونغولي والتر بواليا الذي تمت إعارته لفريق مالاتيا سبور التركي.





وعاد موسيماني للقاهرة ظهر أمس الثلاثاء لقيادة تدريبات الفريق الأحمر غدا استعداد لمنافسات بطولة كأس مصر ومباراة السوبر المصري أمام طلائع الجيش.





وأغلق الأهلي ملف صفقاته الصيفية بعد التعاقد مع الثنائي الأفريقي بيرسي تاو وميكيسون بالإضافة لكريم فؤاد وحسام حسن ومصطفى البدري قادما من الإنتاج الحربي.



