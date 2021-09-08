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رونالدو ينتظر.. موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد يونج بويز في التشامبيونزليج
الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 07:30 ص
غدير أحمد
يلتقي نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أمام نظيره يونج بويز، يوم الثلاثاء 14 من شهر سبتمبر الجاري، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.
وتقام مباراة مانشستر يونايتد أمام نظيره يونج بويز، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.
ويقع نادي مانشستر يونايتد في مجموعة تضم كل من فياريال الإسباني وأتلانتا الإيطالي بالإضافة إلى يونج بويز.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.