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رونالدو ينتظر.. موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد يونج بويز في التشامبيونزليج

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 07:30 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
يلتقي نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أمام نظيره يونج بويز، يوم الثلاثاء 14 من شهر سبتمبر الجاري، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة مانشستر يونايتد أمام نظيره يونج بويز، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويقع نادي مانشستر يونايتد في مجموعة تضم كل من فياريال الإسباني وأتلانتا الإيطالي بالإضافة إلى يونج بويز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

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