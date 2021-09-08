نجم الأهلي يطلب الرحيل من أجل المشاركة

كشف مصدر بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي حقيقة رغبة سعد سمير في الرحيل عن القلعة الحمراء خلال الميركاتو الصيفي الحالي.





حقيقة رغبة مدافع الأهلي في الرحيل عن القلعة الحمراء

وأكد عضو بالجهاز الفني في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، أن اللاعب لا يرغب تماما في الرحيل عن الأهلي في الفترة الحالية رغم عدم حصوله على فرص للمشاركة في المباريات خلال الموسم الماصي.





وأضاف، أن موسيماني لا يمانع تماما في رحيل سعد عن الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الحالية خاصة بعد عودة محمد عبدالمنعم المعار بعد تألقه بشكل ملحوظ مع سموحة السكندري في الموسم الماضي.





وأغلق الأهلي ملف صفقاته الصيفية بعد التعاقد مع الثنائي الأفريقي بيرسي تاو وميكيسون بالإضافة لكريم فؤاد وحسام حسن ومصطفى البدري قادما من الإنتاج الحربي.



