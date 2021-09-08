جدول مباريات الأربعاء 8 / 9 / 2021 في تصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال

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جدول مباريات الأربعاء 8 / 9 / 2021 في تصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال
الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 08:00 ص
غدير أحمد
يشهد اليوم الأربعاء 8-9-2021 إقامة العديد من المباريات في تصفيات وأوروبا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.
وتُلعب عدة مباريات في تصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال في الجولة السادسة أبرزها مباراة إيطاليا مع نظيره ليتوانيا، والتي تقام على ملعب الأول.
مواعيد مباريات تصفيات أوروبا
أرمينيا وليشتنشتاين، وتنطلق في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.
اليونان والسويد، وتنطلق في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.
كوسوفو وإسبانيا، وتنطلق في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.
إيطاليا وليتوانيا، وتنطلق في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.
أيرلندا الشمالية وسويسرا، وتنطلق في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.
بيلاروسيا وبلجيكا، وتنطلق في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.
ويلز وإستونيا، وتنطلق في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.
اليابان وسان مارينو، وتنطلق في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.
المجر واندورا، وتنطلق في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.
بولندا وإنجلترا، وتنطلق في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.
أيسلندا وألمانيا، وتنطلق في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.
مقدونيا ورومانيا، وتنطلق في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.