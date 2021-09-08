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جدول مباريات الأربعاء 8 / 9 / 2021 في تصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 08:00 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
يشهد اليوم الأربعاء 8-9-2021 إقامة العديد من المباريات في تصفيات وأوروبا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وتُلعب عدة مباريات في تصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال في الجولة السادسة أبرزها مباراة إيطاليا مع نظيره ليتوانيا، والتي تقام على ملعب الأول.

مواعيد مباريات تصفيات أوروبا
أرمينيا وليشتنشتاين، وتنطلق في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

اليونان والسويد، وتنطلق في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

كوسوفو وإسبانيا، وتنطلق في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

إيطاليا وليتوانيا، وتنطلق في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

أيرلندا الشمالية وسويسرا، وتنطلق في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

بيلاروسيا وبلجيكا، وتنطلق في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

ويلز وإستونيا، وتنطلق في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

اليابان وسان مارينو، وتنطلق في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

المجر واندورا، وتنطلق في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

بولندا وإنجلترا، وتنطلق في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

أيسلندا وألمانيا، وتنطلق في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

مقدونيا ورومانيا، وتنطلق في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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