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الزمالك يفاوض طارق حامد لتجديد عقده

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 08:01 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
يرغب جهاز الكرة بنادى الزمالك، في الفترة الحالية بتجديد تعاقد طارق حامد، لاعب وسط الفريق، لتحصينه من العروض الخارجية المقدمة للحصول على خدماته.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن اللاعب طلب بالزيادة المادية، عقب رفض العروض المغرية التى تلقاها للرحيل عن صفوف القلعة البيضاء، وكلن على رأسهم اتحاد جدة السعودى للحصول على خدماته.

وأشارت: "ويدرس مجلس إدارة نادي الزمالك زيادة قيمة عقده وترضيته، للتأكيد على التمسك باستمراره ورفض رحيله عن صفوف القلعة البيضاء".

والجدير بالذكر أن طارق حامد يعتبر من أهم عناصر خط الوسط فى الكرة المصرية خلال الفترة الماضية، حيث يقدم أداء ثابتا فى جميع المباريات

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