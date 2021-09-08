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الزمالك يفاوض طارق حامد لتجديد عقده
الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 08:01 ص
غدير أحمد
يرغب جهاز الكرة بنادى الزمالك، في الفترة الحالية بتجديد تعاقد طارق حامد، لاعب وسط الفريق، لتحصينه من العروض الخارجية المقدمة للحصول على خدماته.
وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن اللاعب طلب بالزيادة المادية، عقب رفض العروض المغرية التى تلقاها للرحيل عن صفوف القلعة البيضاء، وكلن على رأسهم اتحاد جدة السعودى للحصول على خدماته.
وأشارت: "ويدرس مجلس إدارة نادي الزمالك زيادة قيمة عقده وترضيته، للتأكيد على التمسك باستمراره ورفض رحيله عن صفوف القلعة البيضاء".
والجدير بالذكر أن طارق حامد يعتبر من أهم عناصر خط الوسط فى الكرة المصرية خلال الفترة الماضية، حيث يقدم أداء ثابتا فى جميع المباريات