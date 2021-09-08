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قائمة الأفلام المتنافسة فى مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 07:33 ص
بوابة الفجر

يفتتح القائمون على مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية فعاليات المهرجان يوم السبت المقبل بمسرح سيد درويش  الدورة الأولي والتي تستمر حتي 16 سبتمبر الجاري.


ويتضمن المهرجان مسابقتين الأولي للأفلام الطويلة ويتنافس علي جوائزها 10 أفلام منها  اللبناني " قلتلك خلاص " إخراج إيلي خليفة والفيلم القبرصي " مواطن مميز " من إخراج مارينوس كارتيكس والفيلم الروماني " الفتاة التي بال كلبها " إخراج " أندري هوتولك "  وفيلم " الزهرة الزرقاء" إنتاج مشترك مابين صربيا وكرواتيا وإخراج زينكو أوجريستا  والفيلم المغربي " مرجانه " في عرضه  العالمي الأول  وهو من إخراج جمال السويسي  والفيلم  المغربي " التائهون "  في عرضه الدولي الأول  وفيلم " أطلس " إنتاج  إيطالي سويسري بلجيكي مغربي مشترك  من إخراج نيكولو كاستلي والفيلم اليوناني " الخياط " إخراج سوناليزا كنترمان في عرضه الشرق أوسطي الأول.

 

ويتنافس علي جوائز مسابقة الأفلام القصيرة مايزيد عن الـ 20 فيلما منها  فيلم " الرحله الطويله " من اخراج علي خلدوم  وإنتاج مشترك بين بلجيكا والعراق  وفيلم " لارج المترنح أو المتمايل " وهو إنتاج كرواتي واخراج ثلاثة مخرجين هم " سيجي نوسيرمك ، جوديتا كامولين ، جسما منوت وفيلم " شاشات شنغهاي " إنتاج  فرنسي من اخراج " جافي سيمك .


وفيلم " لا مزيد من الأبطال " إخراج أرنو خيادجانيا وهو إنتاج مشترك بين فرنسا وأرمينيا  وفيلم " وهكذا نحن علي قيد الحياة " إنتاج  بلجيكي من إخراج راندا أبو فخر  وفيلم " لايوجد أسود علي المريخ " إخراج كريستاف نصيف وهو من إنتاج فرنسا ولبنان  وفيلم " شاحنة الرعد " إنتاج  جورجيا واخراج جورج كومباليا

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