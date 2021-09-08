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شاهد.. لحظة اندلاع حريق ضخم في الشرابية
الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 06:14 ص
نشر عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقاطع فيديو توثق لحظة اندلاع حريق هائل في منطقة الشرابية.
واندلع قبل قليل حريق هائل في مخزن أخشاب بمنطقة الشرابية، في محافظة القاهرة.
ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء التي تكثف جهودها للسيطرة على حريق مخزن أخشاب في منطقة الشرابية.
تلقت غرفة النجدة في القاهرة، بلاغا بنشوب حريق داخل مخزن أخشاب بمنطقة الشرابية، وعلى الفور توجهت سيارات الإطفاء لمكان الواقعة، للسيطرة على الحريق وإخماده.