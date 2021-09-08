شاهد.. لحظة اندلاع حريق ضخم في الشرابية

نشر عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقاطع فيديو توثق لحظة اندلاع حريق هائل في منطقة الشرابية.

واندلع قبل قليل حريق هائل في مخزن أخشاب بمنطقة الشرابية، في محافظة القاهرة.





ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء التي تكثف جهودها للسيطرة على حريق مخزن أخشاب في منطقة الشرابية.



