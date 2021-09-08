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مشاهد جديدة لحريق مخزن في الشرابية (صور)
الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 06:45 ص
الفجر
حصلت بوابة الفجر على عدد من الصور التي تبين وتوثق حجم الحريق الذي اندلع في منطقة الشرابية.
واندلع قبل قليل حريق هائل في مخزن أخشاب بمنطقة الشرابية، في محافظة القاهرة.
ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء التي تكثف جهودها للسيطرة على حريق مخزن أخشاب في منطقة الشرابية.
تلقت غرفة النجدة في القاهرة، بلاغا بنشوب حريق داخل مخزن أخشاب بمنطقة الشرابية، وعلى الفور توجهت سيارات الإطفاء لمكان الواقعة، للسيطرة على الحريق وإخماده.