مشاهد جديدة لحريق مخزن في الشرابية (صور)

حصلت بوابة الفجر على عدد من الصور التي تبين وتوثق حجم الحريق الذي اندلع في منطقة الشرابية.





واندلع قبل قليل حريق هائل في مخزن أخشاب بمنطقة الشرابية، في محافظة القاهرة.





ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء التي تكثف جهودها للسيطرة على حريق مخزن أخشاب في منطقة الشرابية.



