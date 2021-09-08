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صفية العمري: لم أعتزل ولكني لن أقبل أدوارا لا تليق بتاريخي
الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 07:51 ص
قالت الفنانة الكبيرة صفية العمري، إنها لم تعتزل ولكنها مبتعدة عن الأدوار التي لا تليق بها وبتاريخها.
واضافت في تصريحات صحفية أن اعتزال الفنان يكون له أسبابه ودوافعه مضيفة: أنا ليس لدي أسباب تدفعني لاتخاذ قرار الاعتزال".
وأكدت أنه ما دام الفنان قلبه ينبض والشعلة التي بداخله ما زالت مشتعلة فلن يفكر في الاعتزال، فالفنان لا يعتزل إلا إذا عُزل.
وقالت: "أتمنى أن أقدمها مراراً وتكراراً هي الأدوار التي تتناول قضايا المرأة ومشاكلها لأنها بحاجة الى دعم كبير، خاصة من صنّاع الفن وأتمنى أن تلقى قضايا المرأة اهتماماً أكبر مما عليه الآن".