صفية العمري: لم أعتزل ولكني لن أقبل أدوارا لا تليق بتاريخي





قالت الفنانة الكبيرة صفية العمري، إنها لم تعتزل ولكنها مبتعدة عن الأدوار التي لا تليق بها وبتاريخها.





واضافت في تصريحات صحفية أن اعتزال الفنان يكون له أسبابه ودوافعه مضيفة: أنا ليس لدي أسباب تدفعني لاتخاذ قرار الاعتزال".





وأكدت أنه ما دام الفنان قلبه ينبض والشعلة التي بداخله ما زالت مشتعلة فلن يفكر في الاعتزال، فالفنان لا يعتزل إلا إذا عُزل.