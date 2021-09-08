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"الرزق يحب الجدية".. مشروع لتوظيف الشباب بالبحيرة

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 08:33 ص
بوابة الفجر


 قامت جمعية "قبس من نور" بعقد  اتفاق شراكة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتنفيذ مشروع لتحسين فرص التشغيل لدي الشباب بمحافظة البحيرة.

وأشارت الدكتورة منار أحمد رئيس الجمعية، أن ذلك يأتي في إطار  التصدي لمشكلة بطالة الشباب في المجتمع وتحت شعار" الرزق يحب الجدية". 

 وأضافت رئيس الجمعية، أن المشروع يستهدف تدريب وتوظيف 325 شاباً وشابة بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة. 

واستطردت رئيس الجمعية قائلة: ويسعي المشروع إلى اكساب هؤلاء الشباب المهارات المهنية اللازمة لدخولهم سوق العمل، حيث  يقوم هذا المشروع  على تدريب الشباب على مهن الميكانيكا والكهرباء والخياطة ومراقبة الجودة. 

وأشارت الدكتورة منار أحمد إلي  أن الجمعية تتولي توظيف هؤلاء الشباب بالشركات والمصانع القريبة بالمنطقة أو المناطق المجاورة بعد اجتياز التدريب المهني بنجاح.

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