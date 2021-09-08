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1.6 مليون شخص بدون كهرباء بسبب زلزال هز مناطق جنوب المكسيك

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 08:36 ص
زلزال - أرشيفية
زلزال - أرشيفية
وكالات

ضرب زلزال مناطق جنوب المكسيك، وتسبب في قطع الكهرباء عن حوالي 1.6 مليون شخص.

 

وقد أفادت اللجنة المكسيكية الفيدرالية للكهرباء، بتأثر 1.6 مليون شخص في العاصمة مكسيكو سيتي وولايات غيريرو وموريلوس وأواكساكا. وهذا يمثل 13٪ من إجمالي عدد المستهلكين في هذه الولايات والعاصمة.

 

ووفقًا للجنة المكسيكية، تعمل الأجهزة المختصة تعلى استعادة التيار الكهربائي لهذه المناطق في أسرع وقت.

 

وفي وقت سابق، قالت السلطات المكسيكية، إن شخصا توفي بسبب الزلزال التي بلغت قوته أكثر من 7 درجات على سلم ريختر، كما أدى إلى أضرار مادية.

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