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تصريح جديد من المتحدث باسم طالبان عن الحكومة الجديدة

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 09:21 ص
حركة طالبان
حركة طالبان
وكالات

قال المتحدث باسم حركة طالبان، اليوم الأربعاء، إن الحكومة الحالية هي انتقالية وليست دائمة.

                   

وأضاف المتحدث باسم طالبان، في تصريحات صحفية لفضائية سكاي نيوز عربية: "حاولنا في تشكيلة الحكومة أن تكون شاملة".

 

وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت أفغانستان احتداما في المواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان"، وقد تمكنت الحركة من السيطرة على عدد من عواصم الولايات.

                                               

وقد أفادت وسائل إعلامية، في وقت سابق، بأن حركة طالبان سيطرت على عاصمة ولاية فرح في غرب أفغانستان، ومدينة قندوز الرئيسية في شمال أفغانستان.

                       

 وكان مسلحو حركة "طالبان"، سيطروا في وقت سابق، على مدينة زرنج عاصمة الولاية، لتكون بذلك أول عاصمة تستولي عليها "طالبان" التي كثفت مؤخرا هجماتها في أنحاء البلاد.

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