برلماني: مصر تعمل بتوازن دقيق في كافة الملفات

قال النائب خالد أبوالوفا، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن الزيارة التفقدية التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي لميناء الإسكندرية البحرى، وإطلاعه على عملية التطوير للمحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة، تشير إشارة واضحة إلى المكانة التى استطاعت مصر بلوغها فى عهده، ورؤيته للتطوير تسير بتوازن كبير فى كافة الملفات التى تتطلبها الدول الحديثة.



وأوضح"أبوالوفا" فى تصريح لبوابة "الفجر" أن الدولة المصرية عملت خلال سنوات حكم الرئيس السيسي على وضع أولويات واضحة ومدروسة بدأت بملف إعادة بناء الإنسان وتهيئته والقضاء على معضلاته الحياتيه وخلق حياة كريمة لكل مواطن مصري فى الريف والحضر وانتهت إلى إقامة محطات الدعم اللوجستي التى تقدم خدماتها الفنية الدقيقة لكافة مرافق الدولة وتعمل على تحديث ورفع كفاءتها وقدرتها وتدريب العاملين بها بما يتناسب مع طموح الدولة فى التحديث والإصلاح العام والشامل.



وأضاف عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن نقاش الرئيس مع الشباب الذين كانوا فى استقباله بميناء الاسكندرية وحرصه على التقاط الصور معهم يشير إلى وجهة هذه المشاريع والمستفيد منها، فهى مشروعات للمستقبل وتتطلب عددًا كبيرًا من العمالة المختلفة بما يساهم فى الحد من البطالة وإعادة شباب مصر للثقة فى مستقبل وطنهم الذي يلبي طموحاتهم ويحمي تطلعاتهم.