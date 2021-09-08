Advertisements

4170 طالبا بجامعة المنيا يتلقون لقاح كورونا في ثالث أيام التطعيم

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 10:09 ص
بوابة الفجر
أحمد الخميسي _ أسماء نجاتي
صرح الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، بأنه تلقى أكثر 4170 طالبا وطالبة من طلاب جامعة المنيا التطعيم بلقاح فيروس كورنا ضمن مبادرة "احمي نفسك.. احمي وطنك" لتلقي اللقاح لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين، بنقاط تلقي اللقاح التسع التي تغطي جميع كليات الجامعة، خلال الأيام الثلاثة الأولى التي استهدفت الفرق الثانية بجميع كليات الجامعة والأولى لكليتي الفنون والهندسة، ابتداءً من انطلاقها في الخامس من سبتمبر الجاري وحتى السابع من نفس الشهر.

تلقي لقاح كورونا بجامعة المنيا 
وأوضح رئيس الجامعة، أن تسجيل الطلاب لتلقي التطعيم بالجامعة شهد إقبالًا كبيرًا بمقر النقاط المخصصة لهم، وذلك بعد أن قامت إدارة الجامعة بحملة موسعة دعت فيها كامل منتسبيها لتلقي اللقاح من خلال جداول تنظيمية طبقًا للأحرف الأبجدية للطلاب، وتطعيم الطلاب الجدد خلال أعمال الكشف الطبي، لتصبح الجامعة آمنة قبل بداية العام الجامعي الجديد، مضيفًا أنه تم تشكيل لجنة عُليا لمتابعة تلقي لقاح فيروس كورنا لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وذلك برئاسته، والدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب نائبًا له، وبعضوية عميد كلية الطب، والمدير التنفيذي للمستشفيات، والمدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، وأمين عام الجامعة، ومدير عام رعاية الطلاب، ومدير الإدارة الطبية، والصيدلي محمد السمان عضو اللجنة العليا لمكافحة العدوي بالمستشفيات الجامعية.

إجراءات احترازية 
وفي نفس الصدد أكد الدكتور عصام فرحات على حرص الجامعة على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية أثناء عملية التطعيم حفاظًا على منتسبي الجامعة، وذلك من خلال آلياتها التي اتخذتها من تحديد مقرات لتلقي اللقاح، وتوفير قاعات انتظار مناسبة للأعداد المُستهدفة وتوفير حجر منفصلة خاصة بتلقي اللقاح يتوفر بها الاحتياجات المطلوب، وكذلك توفير أخصائيين حاسب آلي للقيام بأعمال التسجيل اللازمة، لافتًا إلى أنه يتولى عملية التنظيم والإشراف على عملية تلقي القاح الإدارة العامة لرعاية الطلاب، ومكاتب رعاية الطلاب بالكليات، كما تتولى الإدارة الطبية بالجامعة، والوحدات الطبية بكافة الكليات مع فرق مكونة من الأطباء والأطقم التمريضية، القيام بأعمال التطعيم.
4170 طالبا بجامعة المنيا يتلقون لقاح كورونا في ثالث أيام التطعيم
4170 طالبا بجامعة المنيا يتلقون لقاح كورونا في ثالث أيام التطعيم
4170 طالبا بجامعة المنيا يتلقون لقاح كورونا في ثالث أيام التطعيم
4170 طالبا بجامعة المنيا يتلقون لقاح كورونا في ثالث أيام التطعيم
4170 طالبا بجامعة المنيا يتلقون لقاح كورونا في ثالث أيام التطعيم
4170 طالبا بجامعة المنيا يتلقون لقاح كورونا في ثالث أيام التطعيم

الكلمات المفتاحية

لقاح كورونا جامعة المنيا تطعيم الطلاب

أخبار تهمك

رضا عبد العال يرشح مدرب مفاجأة لتدريب المنتخب

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يفاجئ حسين الشحات بوعد جديد

منذ حوالي 11 ساعة

حسم مصير انتقال حارس مرمي الفراعنة إلى الأهلي

منذ نصف ساعة

الصفقة السادسة.. الأهلي يسعى لضم صفقة مدوية جديدة

منذ حوالي 12 ساعة

أول تعليق من "المدارس الخاصة" على زيادة المصروفات بنسبة 25% (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

"الصحة العالمية" توجه نصائح لأولياء الأمور قبل بداية العام الدراسي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

خاص.. مفاجأة مدوية بشأن رحيل إيهاب جلال عن الإسماعيلي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. إيهاب جلال يضع شرطا لتدريب المنتخب

منذ يومين

عاجل.. مدرب الأهلي السابق يقترب من خلافة ماهر في تدريب المصري

منذ حوالي 20 ساعة

حقيقة حصول الأهلي على توقيع الصفقة الذهبية

منذ يوم

3 أسماء لخلافة البدري في تدريب منتخب مصر

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يحسم أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يضم صفقة جديدة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ يوم

نجم الأهلي يطلب الرحيل من أجل المشاركة

منذ حوالي 3 ساعات

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن ضم صفقة البروفيسور

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

جامعة الفيوم: توفير لقاح فيروس كورونا المستجد للعاملين بالجامعة

جامعة القاهرة تتوسع في حملتها لتطعيم جميع منسوبي جامعة القاهرة

جامعة حلوان تبدأ حملة التطعيم بلقاح كورونا لمنتسبيها

إقبال ملحوظ على التطعيم بلقاح كورونا في جامعة بنها (صور)

رئيس جامعة الفيوم يعقد اجتماعا تنسيقيا بشأن تطعيم كورونا

جامعة المنيا: توفير 80 ألف جرعة لقاح كورونا لأعضاء التدريس والطلاب

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:29 ص

حسم مصير انتقال حارس مرمي الفراعنة إلى الأهلي

أول تعليق من "المدارس الخاصة" على زيادة المصروفات بنسبة 25% (فيديو)

07:45 ص

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن ضم صفقة البروفيسور

08:00 م

عاجل.. الأهلي يفاجئ حسين الشحات بوعد جديد

12:27 ص

الصفقة السادسة.. الأهلي يسعى لضم صفقة مدوية جديدة

10:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements