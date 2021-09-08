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طائرة مساعدات إماراتية خامسة تصل إلى كابل

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 10:09 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات

وصلت طائرة مساعدات إماراتية خامسة إلى كابل، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء.

 

وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت أفغانستان احتداما في المواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان"، وقد تمكنت الحركة من السيطرة على عدد من عواصم الولايات.

                                               

وقد أفادت وسائل إعلامية، في وقت سابق، بأن حركة طالبان سيطرت على عاصمة ولاية فرح في غرب أفغانستان، ومدينة قندوز الرئيسية في شمال أفغانستان.

                       

 وكان مسلحو حركة "طالبان"، سيطروا في وقت سابق، على مدينة زرنج عاصمة الولاية، لتكون بذلك أول عاصمة تستولي عليها "طالبان" التي كثفت مؤخرا هجماتها في أنحاء البلاد.

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