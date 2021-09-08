هكذا تظهر نيللي كريم في مسلسل "وعد إبليس"

وفي سياق آخر، تواصل نيللى كريم حالياً تصوير مشاهدها في فيلم "السرب" وهو بطولة أحمد السقا وآسر ياسين وشريف منير وكريم فهمي، ومن إخراج أحمد نادر جلال، تأليف عمرو عبد الحليم.

تشارك الفنانة نيللي كريم حالياً في مسلسل "وعد إبليس"، حيث تظهر خلال الأحداث كضيفة شرف، والمسلسل من المقرر عرضه في شهر نوفمبر المقبل عبر إحدي المنصات الإلكترونية.مسلسل "وعد إبليس" يعد أول أعمال عمرو يوسف في عالم المنصات"، وتدور أحداثه في إطار ست حلقات فقط في جو من الإثارة والغموض، ويجسد عمرو يوسف خلاله شخصية رجل يتحالف مع الشيطان.مسلسل "وعد إبليس" بطولة كل من رزان مغربي ومريم الخشت ومحمد مرزيان ومها أبو عوف وآخرون ومن إخراج البريطاني كولين تيج.