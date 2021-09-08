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السيسي: مصر من أوائل الدول التي وضعت خطة لتحقيق التنمية المستدامة 2030 (فيديو)

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 10:16 ص
رقية جمال
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتباينة للدول الناشئة والنامية تأثرت بشدة جراء جائحة كورونا، وهذا قد يعيق من قدرتها على اللحاق بركب التعافي الأخضر، مشددًا على ضرورة مساندة المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية لتحقيق الأهداف المنشودة لتلك الأجندة الطموحة.

منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الأولى، والمذاعة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن الحكومات بمفردها لن تستطيع تحقيق هذا التعافي، وهنا يبرز دور القطاع الخاص المحوري للمضي قدمًا نحو مستقبل مستدام جنبًأ إلى جنب مع التوظيف الجيد للتكنولوجيا والتحول الرقمي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة للعالم أجمع.

التنمية المستدامة 2030
وتابع الرئيس السيسي، أن مصر كانت من أوائل الدول التي وضعت خطة استراتيجية طويلة المدى لتحقيق التنمية المستدامة 2030، لافتًا إلى أن أهداف رؤية مصر التنموية لعام 2030 تتسق مع أجندة التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، وأجندة إفريقيا 2063 لتعظم من قيم العمل المشترك والتعاون متعدد الأطراف لدعم جهود التنمية في الدول المختلفة.

الكلمات المفتاحية

منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي مصر السيسي التنمية المسندامة 2030

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