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بعد قليل.. إعادة محاكمة بطرس غالي في قضية "فساد الجمارك"

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 10:21 ص
يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق
يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق
هايدي شعبان
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد الجمارك".

إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي 
وكانت محكمة الجنايات عاقبت وزير المالية الأسبق غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ.

التهم المنسوبة ليوسف بطرس غالي 
وأسندت النيابة للمتهم بأنه فى الفترة من 2004 وحتى 2011 أصدر قرارا وزاريا حمل رقم 165 لسنة 2005 والذى تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاه المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك فى داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف فى هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصى و96 سيارة لجهات أخرى.

وتبين أن قيمة تلك السيارات بلغت 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التى تقضى بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.

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