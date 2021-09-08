Advertisements
صعود جماعي لمؤشرات البورصة خلال التعاملات الصباحية
الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 10:21 ص
نيفين سمير
صعدت مؤشرات البورصة المصرية، في مستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إستكملاً لحالة الصعود التي بدأتها بجلسة أمس.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 11102 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 2406 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 13440 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 4345 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 2858 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 3850 نقطة.