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صعود جماعي لمؤشرات البورصة خلال التعاملات الصباحية

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 10:21 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
صعدت مؤشرات البورصة المصرية، في مستهل  تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إستكملاً لحالة الصعود التي بدأتها بجلسة أمس.
 
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 11102 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 2406 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 13440 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 4345 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 2858 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 3850 نقطة.

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