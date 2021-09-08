صعود جماعي لمؤشرات البورصة خلال التعاملات الصباحية

صعدت مؤشرات البورصة المصرية، في مستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إستكملاً لحالة الصعود التي بدأتها بجلسة أمس.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 11102 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 2406 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 13440 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 4345 نقطة.