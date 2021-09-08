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السيسي: اتفاقية التجارة الحرة دافع قوي لتعزيز الاندماج والتكامل (فيديو)

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 10:26 ص
رقية جمال
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ضرورة تحقيق التكامل الإفريقي من خلال تفعيل الآليات التنفيذية لاتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، والتي تعد محورا هاما للنقاش بمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الأولى.

منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الأولى، والمذاعة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن اتفاقية التجارة الحرة دافع قوي للمضي قدمًا نحو تعزيز الاندماج والتكامل بين دول القارة.

دور دول أفريقيا في مستقبل الاقتصاد العالمي
وتابع الرئيس السيسي، أن دول القارة الإفريقية تمتلك فرص هائلة لتطلع بدور محوري في مستقبل الاقتصاد العالمي.

الكلمات المفتاحية

مصر السيسي التكامل الاندماج اتفاقية التجارة الحرة

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