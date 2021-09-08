منة بدر تيسير :" أجسد دور سيدة أعمال في " رق الحبيب".. وهذا رأيي في القصص المنفصلة ( خاص)







كشفت الفنانة منه بدر تيسير لـ" الفجر الفني " عن تفاصيل شخصيتها في مسلسل " رق الحبيب" مشيرة إلى أنها تجسد خلاله دور سيدة أعمال متجردة من المشاعر وتحكم الأمور بالعقل فقط، وأن ترشيحها للدور جاء عن طريق المخرج إسماعيل فاروق، معربة عن سعادتها بالعمل معه



كما تحدثت منه بدر تيسير عن أسباب تحمسها للشخصية قائلة :" دور مختلف لم أقدمه من قبل،وهذه الفترة أقوم بتغيير جلدي بأعمال مختلفة بمساعدة المخرجين" .





وأشارت منه أن القضية التي تطرحها الحكاية هي العلاقات الإنسانية والأسرية، وأشارت أنها تفضل الحواديت المنفصلة قائلة :" شاركت في أكثر من مرة في حكايات منفصلة كان أهمها " حبيبتي من تخون" وكانت نقلة في مشواري حيث لأنني جسدت دور مختلف تمامًا عما أظهر عليه".



يذكر أن حكاية " رق الحبيب" إخراج إسماعيل فاروق بطولة سوسن بدر،أحمد فؤاد سليم،محمد نجاتي، بسنت النبراوي، وعدد من النجوم.