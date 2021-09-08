لجنة القيد توقع غرامات مالية علي بعض الشركات المدرجة بالبورصة

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، توقيع التزام مالي على شركة سبيد ميديكال قدره 200 ألف جنيه على أن يسدد خلال 15 يوم من تاريخ إخطار الشركة بقرار لجنة القيد وعلى أن يعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة للشركة، وذلك لتكرار عدم التزام الشركة بالمادة 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وفي نفس السياق قررت لجنة قيد الأوراق المالية، الموافقة على قيد أسهم زيادة راس المال المصدر والمدفوع لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية-راميدا من 192.2 مليون جنيه إلى 250 مليون جنيه بزيادة قدرها 57.85 مليون جنيه موزعة على عدد 231.4 مليون سهم بواقع 0.3010668748 سهم مجانى لكل سهم أصلى قبل الزيادة بالقيمة الاسمية البالغة 0.25 جنيه للسهم الواحد تمويلًا من أرباح العام والأرباح المرحلة وفقا للقوائم المالية للشركة في 31\12\2020.