وصول وزيرة الصحة جامعة القاهرة لمتابعة سير عملية التطعيم بلقاح كورونا

متحور دلتا بلس

وكانت وزارة الصحة أكدت أن متحور "دلتا بلس" من فيروس كورونا "ليس الأشرس بين متحورات هذا الفيروس، ولكنه الأسرع في الانتشار"، مشددة على "أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية كوضع الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسل اليدين والبعد عن المناطق المزدحمة والاكتفاء بإلقاء التحية بالتلويح بالأيدي، باعتبارها السلاح الفعال للوقاية من الفيروس، داعية المواطنين إلى الحصول على التطعيم وسرعة التسجيل بموقع حجز لقاح ضد فيروس كورونا.



