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وصول وزيرة الصحة جامعة القاهرة لمتابعة سير عملية التطعيم بلقاح كورونا

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 10:29 ص
بوابة الفجر
منى صموئيل
وصلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مقر جامعة القاهرة، وكان في استقبالها الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، لتفقد نقاط التطعيم لمتابعة سير عملية تلقي العاملين وطلاب الجامعات لقاح فيروس كورونا.

وزيرة الصحة تتفقد التطعيم بجامعة القاهرة 
جاء ذلك ضمن خطة وزارة الصحة والسكان لتطعيم الفئات المستهدفة بوزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم.

متحور دلتا بلس
وكانت وزارة الصحة أكدت أن متحور "دلتا بلس" من فيروس كورونا "ليس الأشرس بين متحورات هذا الفيروس، ولكنه الأسرع في الانتشار"، مشددة على "أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية كوضع الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسل اليدين والبعد عن المناطق المزدحمة والاكتفاء بإلقاء التحية بالتلويح بالأيدي، باعتبارها السلاح الفعال للوقاية من الفيروس، داعية المواطنين إلى الحصول على التطعيم وسرعة التسجيل بموقع حجز لقاح ضد فيروس كورونا.

وصول وزيرة الصحة جامعة القاهرة لمتابعة سير عملية التطعيم بلقاح كورونا
وصول وزيرة الصحة جامعة القاهرة لمتابعة سير عملية التطعيم بلقاح كورونا
وصول وزيرة الصحة جامعة القاهرة لمتابعة سير عملية التطعيم بلقاح كورونا
وصول وزيرة الصحة جامعة القاهرة لمتابعة سير عملية التطعيم بلقاح كورونا
وصول وزيرة الصحة جامعة القاهرة لمتابعة سير عملية التطعيم بلقاح كورونا
وصول وزيرة الصحة جامعة القاهرة لمتابعة سير عملية التطعيم بلقاح كورونا
وصول وزيرة الصحة جامعة القاهرة لمتابعة سير عملية التطعيم بلقاح كورونا
وصول وزيرة الصحة جامعة القاهرة لمتابعة سير عملية التطعيم بلقاح كورونا

الكلمات المفتاحية

وزيرة الصحة لقاح كورونا جامعة القاهرة

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