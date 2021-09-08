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"سبيد ميديكال " تشتري 1.9 مليون سهم خزينة بجلسة أمس

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 10:28 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
إشترت شركة سبيد ميديكال،  عدد 1.9 مليون سهم خزينة، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، بمتوسط سعر 1.81 جنيه للسهم، بنسبة 0.17% من رأسمال الشركة.

يشار إلى أن سبيد ميديكال حققت أرباحاً بلغت 108.07 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 21.24 مليون جنيه أرباحاً في الفترة المقارنة من 2020.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 175.06 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل إيرادات قدرها 59.1 مليون جنيه في النصف المقارن من 2020.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، بلغت أرباح الشركة 108.07 مليون جنيه في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 21.2 مليون جنيه أرباحاً في النصف المقارن من العام الماضي.

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