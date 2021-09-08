حسم مصير انتقال حارس مرمي الفراعنة إلى الأهلي

حسم نادي إنبي الجدل حول رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، إلى صفوف النادي الا?هلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وترددت أنباء قوية عن رغبة المارد الأحمر في الحصول على توقيع محمود جاد حارس الفريق البترولي، لتدعيم مركز حراسة المرمى بالموسم الجديد.





وأكد الفريق البترولي، أن النادي الأهلي لم يتقدم بأي طلب للحصول على توقيع اللاعب كما يتردد، وأن الحارس عنصر ا?ساسي، لا يمكن التخلي عنه بالوقت الحالي.





وكان النادي اأهلي، دخل في عدة مفاوضات مع عدد من الحراس لضم أحدهم، أبرزهم المهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز سبورت ومحمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش، إلا أن المفاوضات لم تنته حتى الأن.