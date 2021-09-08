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بدء التصويت في الانتخابات التشريعية والمحلية بالمغرب

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 10:31 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات

أفادت وسائل إعلامية، اليوم الأربعاء، ببدء التصويت في الانتخابات التشريعية والمحلية بالمغرب.

 

وفي سياق آخر، قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إن بلاده حريصة على التواصل الدائم مع المؤسسات الليبية في إطار وحدة المصير بين البلدين.

 

وأضاف وزير خارجية المغرب، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي: "بحثنا مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي سبل دعم المسار السياسي في ليبيا".

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