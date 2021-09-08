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22 سبتمبر المقبل .. نهاية الحق وموعد توزيع أسهم "راميدا" المجانية

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 10:31 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
كشفت البورصة المصرية عن  أخر موعد لنهاية الحق في الأسهم المجانية لحامل سهم العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا وهو جلسة 22 سبتمبر 2021.


وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم، أنه تقرر توزيع الأسهم المجانية بواقع 0.3 سهم لكل سهم أصلي اعتبار من 23 سبتمبر الجاري.

وكانت الشركة تقدمت بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 192.1 مليون جنيه إلى 250 مليون جنيه بزيادة قدرها 57.85 مليون جنيه،تمويلاً من أرباح العام و الأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية للشركة في 31 ديسمبر 202.

وحققت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، أرباحاً بلغت 61.47 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 43.47 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 537.77 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 437.46 مليون جنيه إيرادات خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

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