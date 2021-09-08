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موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 10:32 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم
يترقب عشاق كرة القدم مباراة نارية تجمع بين برشلونة ونظيره بايرن ميونيخ، يوم الثلاثاء الموافق 14 سبتمبر الجاري، على ملعب الكامب نو، ضمن منافسات دوري المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات، والساعة السابعة بتوقيت جرينتش.

وتحمل المباراة طابعا ثأريا بالنسبة لبرشلونة والذي ودع البطولة من دور نصف النهائي لموسم 2019، 2020، بفضيحة كروية؛ بعدما تلقى هزيمة قاسية على يد البايرن بثمانية أهداف مقابل هدفين.

كما يخطط البارسا لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بايرن ميونيخ، لمصالحة جماهيره ومحاولة العودة مجددا لمنصات التتويج، بعدما ودع بطولة دوري أبطال اوروبا الموسم الماضي من دور ال16 للمرة الأولى في تاريخه.

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