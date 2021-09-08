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إنتهاء تصوير حكاية "قلب مفتوح"

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 10:34 ص
بوابة الفجر
أروي حمدي
إنتهاء تصوير حكاية قلب مفتوح

كشف المخرج أحمد خالد أمين في تصريحات صحفية له عن إنتهائه من تصوير حكاية "قلب مفتوح" المقرر عرضها صمن أحداث مسلسل "ورا كل باب"، مُشيرًا أن التصوير استغرق ثمانية أيام متواصلة، وأنه قام بالتصوير في عدة مناطق متفرقة داخل القاهرة.

وأكد أن المسلسل حاليًا في مرحلة المونتاج والمكساج ووضع الموسيقى التصويرية، ومن المقرر عرضه بعد أسبوعين على قناة "الحياة". 

حكاية "قلب مفتوح" بطولة كمال أبو رية، فيدرا، ميدو عادل، نور إيهاب، وعماد رشاد، رانيا الملاح، هايدي رفعت، محمد الدقاق، يوسف الأسدي،من تأليف هشام إسماعيل، وإخراج أحمد خالد أمين. 

يذكر أن الموسم الأول من مسلسل "ورا كل باب" من إنتاج شركة سينرجي، وفكرة الكاتب يسرى الفخرانى، ويعتمد على حكايات منفصلة متصلة كل حكاية في 5 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين، وتعرض على مدار أسبوع، وتدور الحكايات في إطار اجتماعي من داخل البيوت المصرية.
 

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