ننشر خطوات حصول طلاب جامعة القاهرة على لقاح كورونا.. موعد واماكن تلقيه

شددت وزارة الصحة والسكان، على ضرورة حصول جميع المواطنين على على لقاح فيروس كورونا، لذلك قامت جامعة القاهرة بتحديد 17 نقطة داخل الحرم الجامعي، لتطعيم الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.





وسنستعرض لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، جميع الاماكن والكليات التي يمكن للطلاب تلقي لقاح فيروس كورونا بها، وخطوات حصول طلاب جامعة القاهرة على لقاح كورونا، اتبع الآتي:-





اماكن تلقي لقاح كورونا في جامعة القاهرة

وجاءت نقاط التطعيم في كليات، كالتالي:- (الطب البشري وطب الأسنان - الحقوق - التجارة - الآداب - سياسة واقتصاد - دار العلوم - الآثار - العلوم - التخطيط الإقليمي والعمراني - رياض الأطفال - العلاج الطبيعي - الحاسبات والذكاء الاصطناعي - الهندسة - الزراعة - الطب البيطري - الصيدلة).





موعد تلقي لقاح كورونا في كليات جامعة القاهرة

ويمكن للطلاب تلقي اللقاح داخل الجامعة، يوميًا من الساعة 9 صباحًا وحتى 3 عصرًا.





خطوات حصول الطلاب على لقاح فيروس كورونا

- على الطلاب الذين لم يتلقوا اللقاح، التسجيل بموقع وزارة الصحة المخصص لتلقي اللقاح من خلال الضغط على هذا الرابط.





- ثم على الطالب أن يختار محافظة القاهرة كمقر للتطعيم، وبعدها يتلقى رسالة برقم التسجيل عليه الاحتفاظ بها وهي مكونة من 20 رقما.

- بعد إتمام عملية التسجيل عبر موقع وزارة الصحة، يجب على الطالب التوجه إلى عيادات الكليات المذكورة لتلقي اللقاح.





- في حالة تعذر التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة لأي سبب كان يتوجه الطالب مباشرة إلى أي من العيادات بالكليات المذكورة مع أصل وصورة بطاقة الرقم القومي والكارنية الجامعي وسيجري التسجيل له وتطعيمه.





يذكر أن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أعلن منذ أيام بدء حملة موسعة لتطعيم طلبة وطالبات جامعة القاهرة بلقاح "سينوفاك" بالمجان، في إطار توجهات الدولة لحماية المواطنين من مخاطر وباء فيروس كورونا المستجد وحرصًا على صحة الطلاب مع قرب بدء العام الدراسي الجديد.



