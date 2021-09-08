موعد مباراة الأهلي ضد التعاون في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الكرة السعودية مباراة الأهلي ضد التعاون في الدوري السعودي في الموسم الحالي.





موقف الأهلي والتعاون في جدول الدوري السعودي

يحتل الأهلي في الموسم الحالي المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 3 نقاط ، حيث خاض حتى الآن 3 مباريات تعادل في جميعها ويسعى الأهلي لاحتلال أحد المراكز المؤهلة إلى بطولة دوري أبطال آسيا في الموسم المقبل.





في حين يحتل التعاون في الموسم الحالي المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد نقطة واحدة، حيث خسر مبارتين وتعادل في مباراة واحدة حتى الآن ويطمح التعاون في خطف أحد المراكز المؤهلة إلى بطولة دوري أبطال آسيا في الموسم المقبل.





موعد مباراة الأهلي ضد التعاون في الدوري السعودي

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والتعاون يوم الأحد 12 سبتمبر 2021 على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية معقل التعاون وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي في الموسم الحالي.





القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والتعاون في الدوري السعودي

وستقام المباراة في تمام الساعة السادسة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والساعة السابعة إلا ربع مساء بتوقيت السعودية والساعة الثامنة إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة ويمكن مشاهدة المباراة مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.