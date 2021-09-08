السيسي: مصر نجحت خلال السنوات الأخيرة في دفع جهود التنمية بالعديد من القطاعات (فيديو)

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر قطعت على نفسها عهدًا بالمضي قدمًا نحو تحقيق التنمية جنبًا إلى جنب مع مواجهة التحديات والمشكلات المتراكمة.



وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الأولى، والمذاعة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن مصر نجحت خلال السنوات الأخيرة في دفع جهود التنمية في العديد من القطاعات، من خلال مشروعات البنية التحتية الكبرى وبرامج الحماية الاجتماعية وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، واتخاذ خطوات فعالة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر للارتقاء بحياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته وتلبية تطلعاته نحو غدا مستقبل واعد، وهو ما أشادت به العديد من تقارير المؤسسات الدولية.



وتابع الرئيس السيسي، أن مصر ترحب بالتعاون الوثيق مع مؤسسات التمويل الدولية والأمم المتحدة ووكالاتها التابعة لتعزيز جهود التنمية وتوفير الخبرات اللازمة للأشقاء في إفريقيا والشرق الأوسط؛ لنأخذ بأيد بعضنا البعض نحو تحقيق التنمية المستدامة 2030، ودعم الرؤية الإفريقية القارية 2063، وانجاز ما أقره العالم باتفاق باريس للمناخ.

